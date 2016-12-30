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الصين وسويسرا تتفقان على تعزيز العلاقات ومعارضة الحمائية
تعهدت الصين وسويسرا اليوم (الاثنين) بزيادة تعزيز الشراكة الابتكارية والمعارضة المشتركة للحمائية التجارية.
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