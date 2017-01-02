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مقابلة: مسئول اممي: الصين تلعب دورا هاما في تدعيم بناء عالم افضل
اشاد مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف بدور الصين الذى تلعبه كحافز ومرشد في تدعيم بناء عالم أفضل.
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الصين تعتزم تعزيز تنمية تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية
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الأمم المتحدة ترغب في رفع الحظر الامريكي على اللاجئين في أسرع وقت
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وسائل إعلام: نيابة كوريا الجنوبية ستستجوب رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة الأسبوع القادم
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اسرائيل تصادق على 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
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أكثر من 258 مليون سائح بالصين في الأيام الـ4 الأولى من عطلة عيد الربيع
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105 صيني يلقبون بـ"أهل الخير" في يناير
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رئيسا وزراء الصين ومالطا يتبادلان التهاني بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات الثنائية
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الرئيس الصيني يتبادل برقيات التهنئة مع نظيرته المالطية بمناسبة الذكرى الـ45 لإقامة العلاقات
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مبعوث صيني: الصين وإفريقيا تمضيان في مسعى مشترك نحو الرخاء المشترك
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الصين تحث ماليزيا على الاستمرار في البحث عن الصينيين على متن القارب الغارق
الشرق الأوسط
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تركيا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد عامين
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مقابلة خاصة: معارض سوري: بعد الاتفاق الروسي التركي كل الجهود تتجه نحو إنجاح الحل السياسي في سوريا
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إنقاذ 9 مهاجرين غير شرعيين من الغرق في عرض السواحل الجزائرية
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الحشد الشعبي يبدأ عملية عسكرية غرب الموصل ويحقق التماس مع القوات الكردية
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الزياني: الهجوم الانتحاري ضد فرقاطة سعودية تطور خطير على الملاحة الدولية في البحر الأحمر
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الجيش السوري يواصل تقدمه في ريف حمص الشرقي
الصين والعالم العربي
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المنتدى الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية
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المبعوث الخاص
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الصين ومصر
"بيت الصحراء" يعرض الآثار المصرية في متحف أطلال "جينشا" بتشنغدو الصينية
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تقرير إخباري: خبراء يؤكدون أهمية التعاون بين الصين ومصر في مجال الصحافة والنشر
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تحقيق: الفلسطينيون يرسلون التهاني والأمنيات للصينيين بمناسبة العام الجديد
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احتفالات أمارة ابو ظبي براس السنة الصينية الجديدة
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((الحزام والطريق)) مقابلة: رئيس مجلس إدارة (أكوا باور): مبادرة "الحزام والطريق" مشروع اقتصادي كبير
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العاهل الأردني يهنئ الرئيس الصيني بالسنة الصينية الجديدة
العالم
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ترامب يختار نيل غورستش قاضيا جديدا في المحكمة الأمريكية العليا
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مصرع قائد بتنظيم الدولة الإسلامية فى غارة جوية فى مقاطعة بشرق أفغانستان
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تحليل إخباري: قرار ترامب تعليق دخول مواطني 7 دول إسلامية لبلاده "عنصري" و "مربك للنظام للعالمي"
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عباس يلتقي نظيره الفرنسي الأسبوع المقبل في باريس ولا ترتيبات لعقد قمة ثلاثية مع نتنياهو
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الأمم المتحدة تقول إن 26 ألف لاجئ صومالي تأثروا بقرار منع السفر الامريكي
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مجلس الأمن الدولي يتعهد بتسهيل التسوية السياسية الدائمة للأزمة السورية
الاقتصاد
>>
فرنسا وإيران توقعان عددا من الاتفاقيات الاقتصادية في عدة مجالات
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السعودية تعتزم طرح أكبر مشروعين للطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالي
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انخفاض طفيف لمؤشر مديري مشتريات الصناعة التحويلية بالصين في يناير
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شركة النفط العمانية توقع إتفاقية ب30 مليون دولار للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان
·
توقعات بنمو الاقتصاد الهندي بين 6.75 و7.5 بالمئة في العالم المالي القادم
·
الحكومة الاردنية تقرر رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر فبراير
الثقافة والتعليم
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التراث الثقافي العالمي
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الجميلات
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اليونسكو
احتفالات بعيد "جيجيان" التقليدي لقومية دونغ في جنوب غربي الصين
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"الركاب" يتصدر شباك تذاكر السينما الصينية
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اكتشاف موقع كبير يرجع للعصر الحجري بشمال غربي الصين
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مقابلة : الصين وجنوب إفريقيا بحاجة إلى مزيد من الأفلام لفهم بعضهما البعض
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مدينة بلجيكية تقدم تمثالا لديك للسفارة الصينية احتفالا بالسنة الجديدة
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تحقيق اخباري: احتفالات سنة الديك تجمع الإيطاليين والصينيين في روما
العلوم والصحة
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الطب الصينى التقليدى
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الايدز
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المركبة الفضائية الصينية
الصين تعتزم تعزيز تنمية تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية
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إيران تؤكد اختبارها لصاروخ باليستي
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الصحة العالمية تعلن تدشين نظام الكتروني للإنذار المبكر عن الأمراض في اليمن
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بدء فعاليات مؤتمر الفضاء العالمي في ابوظبي
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دراسة استرالية: حمية البحر الأبيض المتوسط يمكنها مساعدة من يعانون من مشكلات صحية ذهنية
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علماء يكشفون كيفية مقاومة الجهاز المناعي للنبات الأمراض
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منطقة مسلمة صينية
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تغير المناخ
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منظمة السياحة العالمية تدين حظر السفر الذي اقره ترامب
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خط جوي جديد يربط مدينة فوتشو جنوب شرقي الصين ونيويورك
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الصين تصبح أكثر فعالية ونظافة في استخدام الطاقة
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مجلة اقتصاد الصين الأسبوعية 1.16-1.22
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((أهم الموضوعات الدولية)) مقالة خاصة: عام على تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البني التحتية... الصين تتقاسم ثمار التنمية مع العالم
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الصينيون يقضون وقتا سعيدا مع عائلاتهم خلال عيد الربيع
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