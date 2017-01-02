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الرئيس الصيني يطالب ببذل جميع الجهود لانقاذ السياح الصينيين
طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل كافة الجهود لإنقاذ السياح الصينين ال28 الذين كانوا على متن قارب غرق بهم في ولاية صباح الماليزية مساء اليوم (السبت).
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