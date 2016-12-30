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تعليق : مجتمع المستقبل المشترك الذى اقترحه شى يساعد فى رسم مسار للعالم المضطرب
جدد الرئيس شى جين بينغ يوم الأربعاء دعوته الى بناء مجتمع المستقبل المشترك، ملهما بذلك العالم الذى تحدق به تحديات ومخاطر متزايدة.
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