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تعليق: عام الديك, عام الاصلاح المركز
بعودة الصينيين للعمل اليوم (الجمعة)، تدخل البلاد عاما جديدا يلعب فيه الاصلاح المركز دورا رئيسيا في مسيرة التنمية.
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الدول العربية تصبح أهم المقاصد السياحية الناشئة بين الصينيين
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عرض ناري تقليدي برش الحديد المصهور في الصين
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