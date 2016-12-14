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الصين تدعو دول بريكس إلى تعميق الشراكة من أجل مستقبل أكثر إشراقا
دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الأحد) دول بريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى تعميق شراكتها من أجل مستقبل أكثر إشراقا.
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