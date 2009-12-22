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الرياضة
القادة الصينيون يقدمون التهنئة لأسلافهم بمناسبة عيد الربيع
قام الرئيس الصيني شي جين بينغ والقادة الصينيون الآخرون بزيارة أسلافهم لتقديم التهنئة قبيل عيد الربيع.
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مخرج صيني يصور فيلما وثائقيا عن كرة القدم في شينجيانغ
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