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الصين تعلن عن خطتها الاستراتيجية الأولى لتنمية الأراضي
أصدرت الصين خطتها الاستراتيجية الأولى لتنمية أراضيها والحفاظ عليها، حيث تتضمن حماية احيتاطي الأراضي الصالحة للزراعة والجزر.
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