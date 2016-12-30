Facebook
Twitter
Youtube
Xinhuanet
لغات
عربى
简体中文 (GB)
繁體中文 (Big5)
English
Français
Русский язык
Español
日本語
قناة ماليزيا
한국어
Deutsch
الصفحة الأولى
الصين
العالم
الشرق الأوسط
الصين والعالم العربي
الاقتصاد
الثقافة والتعليم
العلوم والصحة
السياحة والبيئة
الرياضة
التقارير والتحليلات
الحزام والطريق
الصور
معرض الصور
الصين
العالم
الشرق الأوسط
الاقتصاد
الثقافة والتعليم
العلوم والصحة
السياحة والبيئة
الرياضة
الصين
العالم
التبادلات الدبلوماسية
السياسة
المجتمع
الاقتصاد
التقارير والتحليلات الاخرى
السياحة:
الصين
العالم
| البيئة:
الصين
العالم
العلوم:
الصين
العالم
| الصحة:
الصين
العالم
الثقافة:
الصين
العالم
| التعليم:
الصين
العالم
العالم
الصين
العالم العربي
التقارير والتحليلات
السياسة
الاقتصاد
الثقافة والتعليم
آخر
السياسة
الاقتصاد
الشؤون العسكرية
الثقافة والتعليم
العلوم والصحة
المجتمع
الرياضة
التقارير والتحليلات
آسيا واوقيانوسيا
أمريكا
اوربا
افريقيا
المنظمات الدولية والاقليمية
التقارير والتحليلات
قناة ماليزيا
السياسة
الاقتصاد
الشؤون العسكرية
الثقافة والتعليم
العلوم والصحة
المجتمع
السياحة والبيئة
الرياضة
مقالة خاصة: الصين تعزز حملتها ضد الفساد فى 2017
تعهد اكبر جهاز لمكافحة الفساد فى الصين بالاستمرار فى حملة المكافحة الصارمة للفساد فى 2017 وزيادة تعميق "الحكومة الشاملة والصارمة للحزب".
·
وزير الخارجية الصيني: "ثلاثة تغييرات جديدة" تقود التعاون الصيني الأفريقي القائم على الكسب المشترك
·
زعيم الأكثرية الجمهورية بمجلس الشيوخ: آمال ترامب بتحسين العلاقات مع روسيا "ستتبدد" سريعا
·
الرئيس الأسد يؤكد لشمخاني أن سوريا مستمرة بمساعدة أصدقائها بالعمل لتوفير أرضية ملائمة لإيجاد حل سياسي
·
القوات العراقية تصل الضفة الشرقية لنهر دجلة وسط الموصل للمرة الأولى
أكثر >>>
الصين >>
وزير الخارجية الصيني يلتقي رئيس مدغشقر لبحث التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق
·
تعليق: الخدع ليست مفيدة للعلاقات الصينية الأمريكية
·
الصين تنعى وفاة الرئيس الإيراني الأسبق
·
الصين تحاكم 48 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعة في 2016
·
جهاز مكافحة الفساد يؤكد على قيادة الحزب الشيوعي الصيني
·
الصين تصدق على قرارات سابقة بشأن معاقبة مسئولين بارزين
الشرق الأوسط
>>
السيسي يشارك في قداس "عيد الميلاد المجيد" بالقاهرة
·
بوتفليقة ينعى وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني
·
عباس يدعو ترامب إلى عدم نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس
·
حكم نهائي بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل شرطيين عام 2014 في البحرين
·
وفد برلماني ليبي يبحث آخر التطورات في بلاده بالجزائر
·
الحكومة الأردنية تقر تعديلات قانون الإرهاب
الصين والعالم العربي
>>
المنتدى الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية
|
المبعوث الخاص
|
الصين ومصر
أهم الموضوعات/الصين : إله حرب الفراعنة بوابة الصين للاستكشاف الأثري في مصر
·
مساعد وزير الخارجية الصيني يعرب عن الارتياح للتوافق في لبنان
·
مقالة خاصة : "طريق الحرير" في عرض لدار الأوبرا العمانية بمناسبة ذكرى انشائها
·
حصاد وافر للعلاقات الصينية العربية في العام 2016
·
الصين تؤكد استعدادها لدعم تونس لإنجاح مسارها الديمقراطي
·
المبعوث الصيني للقضية السورية يسافر للخارج لإيجاد حل سياسي للأزمة
العالم
>>
وفاة الرئيس الايراني الاسبق رفسنجاني
·
تقرير: القاء القبض على 16 شخصا متورطين في سرقة كيم كردشيان في باريس
·
اندلاع حريق في مبنى من 19 طابقا في عاصمة بنجلاديش
·
الجيش التركي يقول إن 48 مسلحا للدولة الإسلامية قتلوا في شمال سوريا
·
مجلس الأمن الدولي يدين هجوم القدس
·
سول تحذر بيونغ يانغ من عقوبات أشد صرامة بحال إطلاقها صاروخا بعيد المدى
الاقتصاد
>>
سريلانكا تشيد بنية الصين في استثمار 5 مليارات دولار في منطقة اقتصادية جديدة
·
الصين وزامبيا تؤسسان تعاونا في الصناعة
·
مقابلة : أكاديمي أرجنتيني: الصين تلعب دورا مهما في تنمية أمريكا اللاتينية
·
لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية تؤكد استقرار الوقاية من المخاطر في السوق
·
فولكس فاجن تستدعي ما يقرب من 50 ألف سيارة في الصين
·
وزير اقتصاد قيرغيزستان يؤكد دعم بلاده لمجمع زراعي-صناعي تبنيه شركة صينية
الثقافة والتعليم
>>
التراث الثقافي العالمي
|
الجميلات
|
اليونسكو
ألبوم صور الممثلة الصينية تشن يي هان
·
العثور على مدينة بشمال شرق الصين يرجع تاريخها إلى 2000 عام
·
منحوتات حجرية في التبت تعود لأكثر من ألف سنة
·
هيئة التدريس بجامعة صنعاء تبدأ اضرابا كليا للمطالبة بصرف مرتباتهم
·
بكين ستزود بعض المدارس بأجهزة تنقية الهواء
·
السلطات المغربية تغلق المؤسسات التعليمية التابعة للداعية التركي فتح الله غولن
العلوم والصحة
>>
الطب الصينى التقليدى
|
الايدز
|
المركبة الفضائية الصينية
وسائل الإعلام الروسية تختار أهم الصور للفضاء لعام 2016
·
عالمان يفوزان بأعلى الجوائز العلمية الصينية
·
إصابة حالة جديدة بإنفلونزا الطيور في شرقي الصين
·
تسجيل حالة اصابة بفيروس اتش7ان9 وسط الصين
·
الهند تطلق 103 أقمار صناعية في مهمة فضاء واحدة الشهر القادم
·
عمالقة التكنولوجيا الصينية يكشفون عن منتجاتهم الحديثة في أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم
السياحة والبيئة
>>
منطقة مسلمة صينية
|
تغير المناخ
|
حماية البيئة
النجوم الساطعة فوق صحراء دونهوانغ بشمال غرب محافظة قانسو
·
بكين تطلق قوة شرطية لحماية البيئة
·
زلزال بقوة 5.7 درجة يهز وسط إندونيسيا
·
انخفاض عدد السائحين فى اسطنبول جراء المخاوف الأمنية
·
62 فى المائة من المدن الصينية تعانى من التلوث الجوى
·
الصين تسجل بيانات انبعاثات المركبات المستعملة لتحسين جودة الهواء
الرياضة
>>
مونديال
|
أولمبياد لندن
|
التنس
ديوكوفيتش يهزم موراي ويفوز بنهائي بطولة قطر للتنس
·
رافائيل نادال يفوز للعام الثاني بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس
·
فوز عادل عزت بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
·
خسارة موراي أمام ديفيد جوفان في نصف نهائي بطولة "مبادلة للتنس" في أبوظبي
·
الأوكراني إيفانتشوك يحرز لقب بطولة العالم للشطرنج السريع في الدوحة
·
انطلاق بطولة "مبادلة العالمية" للتنس في أبوظبي
الفيديو >>
الرئيس الصيني يرسل أطيب التمنيات في خطاب بمناسبة العام الجديد
كم نفقا يمر عبره القطار السريع من قوييانغ إلى كونمينغ الواقعتين في جنوب غربي الصين؟
أخبار شينخوا الأخيرة >>
-
الرئيس التونسي يتلقى دعوة للمشاركة في قمة افريقية حول ليبيا في الكونغو
-
تونس والناتو يبحثان تعزيز تعاونهما
-
الشرطة الكينية تعتقل امرأة على خلفية التخطيط لهجوم إرهابي
-
مقتل 15 شخصا في انفجار خلال محاولتهم الفرار من تنظيم الدولة الإسلامية شمال العراق
-
الإمارات تدين الهجوم "الارهابي" في شمال سيناء
الموضوعات الخاصة >>
استعراض سنوي عام 2016
مجلة اقتصاد الصين الأسبوعية 12.26-1.1
العام الثقافي الصيني المصري
أهم الموضوعات >>
-
أهم الموضوعات/الصين : إله حرب الفراعنة بوابة الصين للاستكشاف الأثري في مصر
-
(أهم الموضوعات: الصين) خبراء يدعون إلى تمهيد طريق المعاملات المالية الإسلامية للمساهمة في مبادرة الحزام والطريق
-
((أهم الموضوعات الدولية)) تعليق: على الصين مواصلة الحذر من تأثير دولار أمريكي قوي على عملتها
-
((أهم الموضوعات الدولية)) مقالة خاصة: العام الثقافي الصيني -المصري 2016 ... تألق بامتياز كماً وكيفاً
-
(أهم الموضوعات ) مقابلة خاصة: السفير التونسي: السياحة الصينية سوق واعدة بالنسبة إلى تونس وترحب بلاده بالاستثمارات الصينية
الصور >>
البوم صور النجمة الصينية لي تشين
الصور المضحكة للكلاب
الوثائق الهامة >>
ما حول موقعنا
|
| وكالة انباء شينخوا
| :CopyRight